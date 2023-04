"Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. La gloria più grande non è non cadere mai, ma rialzarsi sempre" scrive su Instagram Andre Onana dopo quest'altro brutto risultato ottenuto a Salerno. Parole da leader con la solita grinta che lo contraddistingue attraverso le quali l'estremo difensore nerazzurro sprona i compagni in vista di questo finale di stagione e dell'impegno di martedì prossimo contro il Benfica in Champions League.