Il primo contatto tra Romelu Lukaku e André Onana, acquisti appena ufficializzati dall'Inter, non è stato in campo ma in vacanza. I due, come si può vedere sul profilo Instagram del portiere camerunese, stanno trascorrendo gli ultimi giorni di relax insieme prima di rispondere 'presente' al primo appello di Simone Inzaghi e cominciare il ritiro pre-stagionale.