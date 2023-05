Siparietto social reso pubblico dall'Inter tra Onana, Dumfries e soprattutto Lautaro Martinez, grande protagonista di serata di ieri sera. Il Toro, autore di una doppietta che è valsa la vittoria della Coppa Italia viene lodato dai due compagni sopraccitati. "Ciao nerazzurri, un'altra Coppa, un altro trofeo" dicono in coro l'estremo difensore e l'ex Ajax, prima di andare in estasi proprio verso l'attaccante argentino: "Ciao Lauti, bravo, bravo. Due gol" sorprendono il dieci interista, in quell'istante 'intrappolato' dalla morsa dell'abbraccio dell'amico Lukaku che, ironicamente 'sconcertato' replica: "Bravo? Bravissimo".