"Again... Complimenti Inter, complimenti ragazzi". Anche Marco Materazzi, sui social, ha festeggiato il trionfo nerazzurro in Arabia Saduita nel derby di Supercoppa contro il Milan. L'ex difensore era presente allo stadio e ha potuto ammirare in diretta la super prestazione della squadra di Simone Inzaghi, vittoriosa con un netto 0-3 sui rivali di sempre.