Pausa dall'Inter per alcuni nerazzurri convocati dalle rispettive Nazionali che hanno messo in standbye le preoccupazioni che la sconfitta di Udine ha destato. Per Lautaro Martinez è tempo di pensare dunque alla sua Argentina con la quale scenderà in campo mercoledì prossimo nell'amichevole contro la Giamaica. "Finalmente di nuovo con l'uniforme più bella" scrive il Toro di Bahia Blanca sui social, dove condivide tutta la gioia di tornare a vestire la maglia dell'Albiceleste. Post al quale fanno seguito diversi commenti d'incitamento tra cui quello della Nazionale argentina e del Racing Avellaneda, club dal quale fu prelevato dall'Inter.