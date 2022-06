Dopo la vittoria della Copa America, l'Argentina torna a conquistare ancora un Trofeo e lo fa, oltre che ai danni dell'Italia di Roberto Mancini, per mano di un Lautaro Martinez sempre più protagonista. Lo stesso Toro, dopo le varie dichiarazioni rilasciate tra zona mista e canali ufficiali del club, continua a dire la sua anche sui social dove con orgoglio sottolinea il percorso fatto finora dal gruppo di Scaloni: "Con umiltà e tanto lavoro. Continuiamo non ci fermiamo, non ci accontentiamo, vogliamo di più. Questa maglia, questo simbolo, questo Paese merita di vivere queste gioie e daremo tutto per continuare a raggiungere gli obiettivi e rendere felice te che ci accompagni sempre ovunque gioca l'Argentina".