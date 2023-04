Giulia Amodio è particolarmente attiva sui social in queste ultime ore. La moglie di Stefano Sensi ha commentato in primis l'infortunio patito ieri dal marito a San Siro, proprio contro l'Inter: "Inizio a credere che alla fine della fiera per quanto bello, sia tu a portare male!", ha detto riferendosi al Meazza. Il centrocampista brianzolo arrivava infatti da diversi mesi senza infortuni e invece ieri, proprio contro la sua ex squadra, è ricaduto in un problema muscolare.

L'influencer è poi scesa in campo in difesa di Hiba Abouk, alle prese con una difficile causa di divorzio con l'ex marito Achraf Hakimi. L'ex giocatore dell'Inter ha infatti intestato tutti i suoi beni alla madre, risultando dunque nullatenente: "Che imbarazzo nel vedere tanta ignoranza… Una donna subisce un tradimento per altro dopo poco aver messo al mondo un bambino, per di più a seguito di uno stupro e voi state ad applaudire alla furbizia di lui nell’insabbiare i soldi per non dargli un euro? Ma ripigliatevi", le sue parole.