Pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale di addio all'Inter di Danilo D'Ambrosio, Enza De Cristofaro, moglie del difensore di Caivano, ha voluto scrivere su Instagram un messaggio pieno di gratitudine al club nerazzurro: "GRAZIE INTER - l'incipit del messaggio -. Grazie perché in questo mondo fatto di continui cambiamenti tu ci hai tenuto la mano per quasi 10 lunghissimi anni. GRAZIE perché sei stata la nostra Famiglia. Ci hai accolto che eravamo due ragazzini ed insieme a te siamo cresciuti. Hai visto nascere i nostri bambini ed hai permesso loro di vivere con il papà una realtà unica e rara come l’Inter. Ci hai fatto credere ai sogni perché alla fine quei TROFEI ce li siamo portati veramente a casa e non potevamo finire questi ultimi anni in modo migliore. Hai aperto porte anzi portoni che ci hanno permesso di porre proprio qui le fondamenta del nostro futuro perché come dice qualcuno “Sono nato a Napoli e sono cresciuto all’Inter” ed è li che continueremo a crescere. Eternamente grata per questa fortuna che ho avuto. Grazie per l’amore di cui ci avete sempre sommersi Siete speciali. Ci vediamo a San Siro".