C'è anche Alexis Sanchez tra i protagonisti di Lecce-Inter. Al Via del Mare il cileno è rimasto in campo per 90', con una buona prestazione impreziosita dall'assist al bacio per la rete di Frattesi: "Felice di aver giocato di nuovo tutta la partita dopo tanto tempo... Finalmente", scrive il Niño Maravilla su Instagram.