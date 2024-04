Dopo aver recitato la parte del leone nei festeggiamenti notturni per la conquista dello Scudetto, Denzel Dumfries riassume tutte le emozioni vissute in questa trionfale stagione in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: "In una dura stagione di sudore e lacrime, abbiamo combattuto con il cuore e vinto le nostre paure. Trionfalmente, abbiamo conquistato lo scudetto e visto come una stella si trasforma in due", le sue parole.