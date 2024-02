Dopo la vittoria per 1-0 di ieri sera della squadra di Simone Inzaghi contro quella di Diego Simeone nel match d'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea, P&P Sports Management, l'agenzia che detiene la procura di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi ha celebrato il successo dei nerazzurri. "L'Inter ha fatto il primo passo verso i quarti di finale di Champions League con una vittoria per 1-0 contro L'Atletico Madrid a San Siro" si legge nel post pubblicato dall'agenzia di Pastorello che poi ha aggiunto una lode al difensore centrale di Inzaghi: "Stefan De Vrij è stato ancora una volta un bastione difensivo per i nerazzurri, giocando tutti i 90 minuti e afferrando un clean sheet. Andiamo".