Mentre Simone Inzaghi ritrova pure Lautaro Martinez, ultimo a rientrare dal Qatar, e si prepara al grande ritorno in campo, in programma per il prossimo 4 gennaio, il club nerazzurro si guarda anche indietro e saluta con gioia questo 2022, ormai in conclusione. Carrellata di emozioni ed esultanze per l'Inter sui social per salutare questo anno solare, che alla società di Viale della Liberazione ha fruttato due titoli, al meglio. "Corse sfrenate, cenni d’intesa, ringraziamenti e pose originali: ecco la compilation con tutte le migliori esultanze dei giocatori dell'Inter nel corso dell’anno solare 2022" si legge su Inter.it.