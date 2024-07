Anche l'Inter fa gli auguri ad Adriano Galliani, che oggi spegne 80 candeline. "Tanti auguri ad Adriano Galliani per i suoi 80 anni, più della metà dei quali vissuti nel calcio. Buon compleanno a un grande uomo di sport!", si legge sul profilo X del club nerazzurro come didascalia a una foto che ritrae il dirigente del Monza al fianco di Beppe Marotta, suo collega e grande amico, in un recente incontro in quel della Pinetina.

Tanti auguri ad Adriano Galliani per i suoi 80 anni, più della metà dei quali vissuti nel calcio.



Buon compleanno a un grande uomo di sport! pic.twitter.com/AIku6DRz7R — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2024