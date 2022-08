Un abbraccio fraterno tra Milan Skriniar e Federico Dimarco. Questa la foto pubblicata sul profilo Twitter ufficiale dell'Inter per celebrare la 'bromance', poi condivisa dal laterale mancino di Simone Inzaghi con tanto di cuori nerazzurri a corredo. E vengono in mente le parole rilasciate al Corriere dello Sport dall'ex Verona sull'eventuale cessione dello slovacco: "Io di mercato non so niente e dovete parlare con la società. Se ho provato a convincerlo a restare? Io sono suo amico stretto e voglio che rimanga all’Inter perché non è solo uno dei difensori più forti difensori d’Italia, ma d’Europa".