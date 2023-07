Giornata speciale per Marcus Thuram, diventato da questa mattina ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. In tanti si sono congratulati con lui dopo l'annuncio, anche il connazionale Mbappé. La stella del Psg ha infatti commentato il post Instagram di Thuram con l'emoticon che rappresentano il fuoco. Non si è fatta attendere la replica del nuovo attaccante nerazzuro con un cuore e una stretta di mano come ringraziamento.