Manca poco alla sfida di campionato contro la Lazio, ma nella mente di Alessandro Calligaris, portiere dell'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta, frulla ancora l'uscita di scena dalla Youth League per mano del Trabzonspor. Delusione cocente per i nerazzurri, che ha posto fine ad un cammino fino a quel momento sontuoso fatto di sole vittorie, ma che per l'estremo difensore rappresenterà sicuramente il viatico verso nuove vittorie: "La sconfitta èla base del successo. Siamo l'Inter", scrive Calligaris sul proprio profilo Instagram.