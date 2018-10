"Sono molto felice di essere tornato in campo con l'Inter!". Anche sul suo profilo personale Instagram, Joao Mario non riesce a nascondere la soddisfazione per aver rimesso piede in campo con la maglia nerazzurra sulle spalle dopo un'estate vissuta con la valigia in mano. Il pensiero del portoghese, poi, va al pubblico che sta provando a portarsi dalla sua parte dopo i tanti fischi ricevuti negli scorsi mesi: "Grazie a tutti per il sostegno è una grande vittoria! Sulla strada giusta".