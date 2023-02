Sconfitta in casa della Roma capolista per l'Inter Women, tornata dalla Capitale con il 3-2 incassato dalle giallorosse. Nel day after prende ancora parola coach Rita Guarino, intervenuta sui suoi canali social: "Usciamo dal campo sapendo di aver dato tutto e consapevoli che a certi livelli gli errori possono costare cari. Grazie per aver sostenuto le ragazze fino all’ultimo secondo!", il messaggio affidato a Twitter.