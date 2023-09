Tra le poche note liete che l'Inter si è portata via dalla serata di San Sebastian, oltre al punto d'oro strappato alla Real Sociedad dopo una prestazione complessivamente insufficiente, va sicuramente citato l'esordio ufficiale in maglia nerazzurra in questa stagione di Alexis Sanchez. Buttato nella mischia da Simone Inzaghi nel secondo tempo, il cileno ha avuto un buon impatto sulla gara, aiutando la squadra, soprattutto con le sue doti da regista offensivo, ad arrivare all'1-1. "Finalmente sono tornato dopo tanto tempo", ha scritto il Niño Maravilla della sfida dell'Anoeta.