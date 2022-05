Pomeriggio difficile per gli interisti quello di ieri sul prato di San Siro al termine di Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, dove l'Inter si arrende al +2 finale in classifica del Milan e saluta lo scudetto 2022. I saluti però non si limitano esclusivamente al titolo di Campioni d'Italia perché tra le mura del Meazza e sotto gli occhi e gli applausi di un meraviglioso e trascinante pubblico a salutare c'è anche qualche giocatore che dalla prossima stagione non vestirà più la maglia della Beneamata. Tra addii certi e addii ancora da scrivere c'è anche Andrea Ranocchia: emozioni a fior di pelle per l'ex capitano dell'Inter, leader silenzioso e nei cuori di tutto il popolo nerazzurro che dopo aver abbondantemente pianto sotto gli applausi della Curva Nord ribadisce il suo "grazie" anche sui social.