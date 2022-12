Denzel Dumfries è diventato famoso per la sua espressione sempre concentrata e per i pochi sorrisi che si concede. E anche i suoi compagni di squadra lo prendono in giro scherzosamente per questo motivo. Attraverso i propri social, Robin Gosens si è complimentato così con il compagno per la grande prestazione offerta contro gli Stati Uniti: "Hai vinto, hai segnato, hai fatto due assist e sei stato eletto come migliore in campo. Sorridi un po' per piacere!", le parole del tedesco.