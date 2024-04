Spogliatoio pronto a San Siro per l'Inter, che fra poco scenderà in campo per affrontare il Cagliari nella sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. Dentro il locker room nerazzurro campeggia il gagliardetto speciale dedicato alla Giornata Internazionale del Made in Italy alla quale è consacrato questo turno di campionato.

