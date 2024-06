Nella settimana in cui iniziano le Finals del campionato italiano di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, la coppa della LBA è stata ospite nella casa dell'Inter. Alcuni scatti proposti sui social, accompagnati da un lungo comunicato pubblicato su Inter.it, vedono infatti in posa nella sede nerazzurra la coppa della LBA e quella dello scudetto conquistato dall'Inter: "Sono proprio una bella copp(i)a", scherza il Biscione su X.

IL COMUNICATO - Lo sport è ricco di storie che a volte si mischiano con la leggenda: nomi, squadre, partite perse nel tempo, atmosfere epiche e dal profumo antico, con protagonisti straordinari paragonabili a eroi mitici. La mitologia nerazzurra ne comprende tantissime: una in particolare però ha contorni unici e speciali, una storia racchiusa nei 28x15 metri del campo da basket.

Bisogna fare un lunghissimo salto indietro nel tempo, precisamente nel 1923: il Football Club Internazionale Milano era stato fondato 15 anni prima, ma il Club non si limitava al calcio. L'Inter infatti era una polisportiva: tra le diverse sezioni quella dedicata alla pallacanestro era particolarmente cara ai soci fondatori. In quell'anno si gioca la quarta edizione del campionato italiano di basket: un torneo che viene vinto proprio dall'Inter, che diventa Campione d'Italia.

La squadra nerazzurra è composta da personaggi leggendari, che hanno contribuito in maniera straordinaria alla storia dell'Inter e in generale dello sport italiano: allenatore e capitano è Arrigo Muggiani, fratello minore di Giorgio, l'uomo che per primo disegnò lo stemma dell'Inter il 9 marzo 1908. Grandissimo appassionato di pallacanestro e sport, Arrigo è anche uno dei fondatori e primo presidente nella storia della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro): in seguito parteciperà anche all'Olimpiade del 1924 a Chamonix nel bob. Giorgio, Arrigo e Marco Muggiani: anche il terzo fratello fa parte dell'Inter che vince il campionato nel 1923. Marco, oltre ad essere stato il primo segretario della neonata federazione, ha guidato anche la Nazionale italiana di pallacanestro nelle sue prime uscite, diventando così il primo Commissario Tecnico della storia degli Azzurri. Campioni leggendari, come anche Giuseppe Sessa, altro componente della squadra, che nella sua carriera giocò nei campionati di basket, calcio e rugby, diventando anche allenatore della Nazionale della palla ovale.

Una storia meravigliosa e ricca di curiosità e personaggi fantastici: una storia da ricordare nella settimana in cui iniziano le Finals del campionato italiano di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna e in cui la coppa della LBA è stata ospite nella casa dei Campioni d'Italia del calcio.