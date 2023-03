Oggi Francisco Javier Farinos compie 45 anni e l'Inter ricorda in modo "particolare" la ricorrenza dell'ex centrocampista spagnolo in nerazzurro tra il 2000 e il 2004. C'è il ricordo della memorabile nottata di Valencia, nel ritorno dei quarti di Coppa Uefa, quando, contro la sua ex squadra, Farinos chiuse il match tra i pali dopo l'espulsione di Toldo a cambi già terminati.