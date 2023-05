"See you in Istanbul", scrive questa mattina Edin Dzeko sui suoi profili social, accompagnando la frase con due foto che lo ritraggono con le maglie di Inter e Manchester City. Le due finaliste di Champions League, che si troveranno contro il 10 giugno. Due squadre con cui il bosniaco ha vinto in carriera, una delle quali è quella di cui difenderà i colori in questa finale.