Dopo il pari per 2-2 di ieri sera contro il Cagliari, l'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries ha commentato quanto ottenuto senza nascondere il rammarico per i due punti persi: "Non è il risultato che volevamo ma una vittoria verso la seconda stella" ha scritto l'olandese su Instagram, dove poco dopo aggiunge anche le "congratulazioni per la tua grande carriera" rivolte a Samir Handanovic, ieri premiato a bordocampo prima del fischio d'inizio per le sue 455 presenze in nerazzurro e una dedica speciale all'ospite speciale della serata di ieri al Meazza, André Onana. Il portiere camerunense, venduto alla fine della scorsa scorsa stagione al Manchester United, era presente a San Siro per assistere al match contro i rossoblù ed è stato immortalato dalle telecamere proprio al fianco dell'amico Denzel che all'ex numero 24 di Inzaghi scrive: "Felice di averti rivisto fratello".