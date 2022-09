Conclusa la parentesi con la Nazionale olandese per lui particolarmente proficua, Denzel Dumfries è già con la testa ai prossimi impegni con l'Inter. Come fa capire lo stesso giocatore sul suo profilo Instagram, dove spiega: "Abbiamo un grande mese davanti". Un mese che sarà decisivo o giù di lì per la squadra di Simone Inzaghi, contraddistinto da impegni come quelli con la Roma e il doppio confronto europeo col Barcellona.