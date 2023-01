Archiviata la Supercoppa di Riyadh contro il Milan, in cui ha realizzato anche un gol decisivo per la vittoria, Federico Dimarco oggi possa sui suoi social con la maglia azzurra della Nazionale italiana: “Il nostro colore, un nuovo futuro”, scrive l’esterno milanese che dopo essersi preso l’Inter vuole diventare un pilastro anche per l’Italia.