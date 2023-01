"Grande partita di squadra. Si vola in semifinale". E' il commento pubblicato da capitan Lautaro Martinez al termine di Inter-Atalanta, match vinto dai nerazzurri per 1-0 grazie alla rete di Matteo Darmian. Il Toro, assieme ai suoi compagni, ha conquistato così il pass per la semfiinale di Coppa Italia dove incontrerà la vincente di Juventus-Lazio.