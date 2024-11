Partita di sofferenza quella giocata ieri contro il Venezia a San Siro, dove Simone Inzaghi non ha smesso di dimenarsi sulla panchina solo al triplice fischio. Della folle e al cardiopalma vittoria ottenuta con fatica, l'allenatore nerazzurro si tiene stretti e tre punti e la gioia di ritrovare Hakan Calhanoglu. Il turco, grande assente della precedente sfida casalinga contro la Juventus, ha finalmente recuperato dall'elongazione agli adduttori della coscia sinistra rimediato durante la trasferta di Roma dello scorso 20 ottobre giocando ventisette minuti di match già ieri contro i lagunari. Un ritorno in campo che rende felice Inzaghi, gli interisti e Hakan in primis, come mostra lo stesso centrocampista su Instagram a fine partita: "Bello essere tornati" scrive il 20 interista a corredo di qualche scatto della partita.

Post che peraltro infiamma fantasia, affetto e ironia dei tifosi che hanno riempito di colore il profilo dell'ex Milan, 'rimproverato per l'assenza'. "Non ti permettere mai più di infortunarti", "ci sei mancato come l'aria", "grazie a Dio sei tornato", "ti prego non lasciarci più"... sono alcuni dei commenti dei supporters nerazzurri.