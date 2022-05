Regalo speciale per Hakan Calhanoglu, che nelle ultime ore ha ricevuto da Robin Gosens la biografia sulla carriera dell'esterno tedesco. "Grazie Robin!" recita il commento del turco, in posa per una foto pubblicata su Instagram con in mano il libro «Träumen lohnt sich - Mein etwas anderer Weg zum Fußballprof», titolo che tradotto equivale a «Vale la pena sognare - Il mio percorso leggermente diverso per diventare un calciatore professionista».