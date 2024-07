"Nuove storie, nuove avventure. Tenetevi forte, parte la nuova stagione di New Brothers. Pronti per il decollo con la Migliore Compagnia Aerea del Mondo". Questo il messaggio pubblicato sui social dall'Inter, in collaborazione con Qatar Airways, per annunciare la nuova stagione di New Brothers, campagna di presentazione dei nuovi acquisti nerazzurri prodotta interamente da Inter Media House.

Pronti per il decollo con la Migliore Compagnia Aerea del Mondo @qatarairways ✈️#ForzaInter pic.twitter.com/qkXfRc5fzF — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 7, 2024