Finalmente Marcelo Brozovic, con addosso virtualmente la medaglia di bronzo vinta in Qatar con la Nazionale croata, è tornato a casa. Oggi il croato ha svolto il primo allenamento dopo qualche giorno di pausa post Mondiale ed è un'ottima notizia in vista della gara del 4 gennaio contro il Napoili, che segnerà il ritorno delle competizioni ufficiali per i nerazzurri nel 2023. Intanto, attraverso i propri canali social, il club tiene a sottolineare il piacere di rivedere Brozo anel proprio centro sportivo.