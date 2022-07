Solito siparietto social per Marcelo Brozovic, autentico mattatore dello spogliatoio anche online. Prosegue infatti l'ormai consueto e atteso botta e risposta su Instagram col compagno di reparto Niccolò Barella, stavolta col croato che, steso su un lettino per massaggi indossando una maschera, si chiede dove sia il compagno. Solita ilarità nei commenti da parte dei tifosi e non solo, con la stessa Inter che, attraverso i propri canali di riferimento, sta al gioco e si chiede dove sia il sardo.