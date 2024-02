Grande tristezza per Walter Zenga dopo la morte di Andreas Brehme. "Ciao Amico mio o come ti chiamavo io “shazzy” non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo… - scrive su Instagram - Te ne sei andato troppo presto Amico mio ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro… Buon viaggio Amico mio Riposa In Pace non ti dico che sto piangendo perché so che tu mi abbracceresti e mi diresti “dai Walter ci sono io” Ciao Andy RIP".