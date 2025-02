Nicolò Barella spegne oggi 28 candeline e riceve gli auguri dell'Inter attraverso un post pubblicato sui social e un comunicato ufficiale. "Determinazione, leadership e qualità: sono queste le caratteristiche che rendono Nicolò Barella uno dei perni imprescindibili della squadra di Simone Inzaghi", scrive il club nerazzurro nell'incipit.

"Oggi il numero 23 nerazzurro compie 28 anni - prosegue la nota -. Arrivato all'Inter nell’estate del 2019, Nicolò in queste stagioni ha messo in mostra tutto il suo straordinario talento. Con 263 presenze e 25 gol, ha scritto pagine indimenticabili in nerazzurro. Una storia che lo ha visto trionfare insieme ai suoi compagni in ben sette occasioni: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. A Nicolò vanno i migliori auguri da parte di tutto il mondo interista!".