Dopo la vittoria ottenuta ieri sera a San Siro dall'Inter di Simone Inzaghi contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, successo nel quale Davide Frattesi e Carlos Augusto hanno lasciato il segno pur giocando da subentranti. L'esterno ex Monza in particolare ha più volte fomentato il Meazza che in più riprese lo ha omaggiato con tanto di ovazione. "Queste sono le notti che non muoiono mai" si legge nel post celebrativo pubblicato su Instagram dalla GR Sports, agenzia di procura di entrambi i giocatori nerazzurri che poi ha aggiunto, spronando i suoi ragazzi: "Carlos e Davide, questi sono momenti speciali da vivere".