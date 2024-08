La Pinetina torna a riempirsi e in attesa del rientro del capitano Lautaro Martinez, che avrebbe anticipato il ritorno dalle vacanze di qualche giorno, in quel di Appiano Gentile si rivedono anche i due olandesi Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Sorridente e carico per questa nuova annata il difensore, serio e con il mood ancora vacanziero l’esterno destro, i due oranje, reduci dal bel percorso in Germania con l'Olanda, hanno fatto ritorno alla base nerazzurra questa mattina e saranno per la prima volta (dopo le vacanze) a disposizione di Simone Inzaghi per tornare concentrati in vista del Chelsea prima e del ritorno alle fatiche del campionato, ormai alle porte, soprattutto. "Che bello rivedervi ragazzi" è l'accoglienza social del club su Twitter, dove i Campioni d'Italia pubblicano qualche frame dell'arrivo dei due giocatori alla Pinetina.