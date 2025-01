Dopo la sincera emozione e soddisfazione espressa già ieri sera nell'immediato post di Inter-Monaco e le dichiarazioni rilasciate oggi all'uscita di casa nerazzurra dopo aver firmato il primo contratto da professionista, Giacomo De Pieri esprime tutto l'orgoglio per l'esordio di ieri sera in prima squadra anche sui social. "Ieri sera ho realizzato un sogno, quello di esordire in Champions League con la maglia dell'Inter" ha scritto il gioiellino di Interello, fresco di ingresso nel mondo dei grandi. "Un’emozione unica…" ha concluso il jolly offensivo classe 2006.

