"Good luck brate". Questo il saluto di Alessandro Bastoni a Ivan Perisic. Il difensore nerazzurro ha voluto riservare un messaggio all'ormai ex compagno di squadra croato che proprio in queste ore ha firmato per il Tottenham, tornado a lavorare con Antonio Conte. Una frase semplice, accompagnata da un cuore che la dice lunga sul rapporto tra i due.