Dopo aver giocato la sua ultima partita ufficiale, Stefanie Van der Gragt, capitano dell'Inter Women che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, fa un bilancio della sua carriera ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Giocare in squadre importanti come Barcellona, Inter, Bayern Monaco significa molto per me. È stato fantastico".

Momento più entusiasmante della carriera:

"Finale degli europei che abbiamo vinto, la finale di Champions. Poi la finale del Mondiale contro gli Stati Uniti e tutti i momenti qui a Milano. Contro il Milan ovviamente perché il derby è sempre il derby".

Cosa ti ricordi del tuo esordio all'Inter?

"È stato un bel momento. Ero un po' agitata perché non sapevo cosa aspettarmi dalla mia prima gara. Segnare è stato un ottimo inizio".

Com’è segnare al derby?

"Una sensazione bellissima. Era il mio primo derby, l’atmosfera attorno prima della partita, le sensazioni nello spogliatoio, è una partita speciale. Segnare è stato molto bello".

Cosa si prova ad essere un modello dentro e fuori dal campo?

"Fuori dal campo voglio aiutare le ragazze a far parte di questo gioco. Dentro il campo sono una vincente, voglio vincerle tutte e vorrei aiutare le ragazze ad avere la stessa mentalità. In allenamento quando vinciamo sono sempre felice, quando perdo invece mi arrabbio molto. Vorrei che le altre vedano questo mio lato emotivo e che si sentano a proprio agio".

Hai avuto una splendida carriera. Vuoi ringraziare qualcuno?

"La mia famiglia ovviamente. È sempre difficile vivere lontano, quindi voglio ringraziarla".

Cosa pensi in questo momento?

"Ho avuto una carriera stupenda, è il momento di fare altre cose nella mia vita. Tornare a casa e fare altre cose".