Sarà la Juventus l'avversaria dell'Inter Women Under 17 nella finale per lo Scudetto di categoria in programma domani a Fermo. Le bianconere hanno infatti sconfitto nella loro semifinale l'Arezzo col punteggio di 3-2 al termine di una partita avvincente che ha visto le toscane sfiorare la rimonta dopo aver chiuso il primo tempo sotto per 3-0. Domani alle 18 il calcio d'inizio del match conclusivo della stagione.