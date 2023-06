Si è svolto questa mattina, presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il sorteggio delle semifinali scudetto per la categoria Under 17 femminile. Qualificate alla fase finale il Milan, la Roma, l’Inter e la Juventus: le quattro squadre si ritroveranno al “Bianchelli” di Senigallia per inseguire la finale tricolore. Da una parte del tabellone ci sarà la sfida tra Roma e la Juventus, dall'altra parte il derby fra l’Inter e le campionesse d’Italia in carica del Milan.



Le semifinali sono in programma domenica 25 giugno al “Goffredo Bianchelli” di Senigallia: alle ore 16.30 il calcio d’inizio di Roma-Juventus, mentre alle 18.30 il derby di Milano. Martedì 27 le finali: alle 16.30 quella valida per il podio, alle 18.30 la sfida scudetto, in diretta su DAZN.

FASE FINALE UNDER 17 FEMMINILE

DOMENICA 25 GIUGNO

Roma-Juventus | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 16.30

Inter-Milan | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 18.30

MARTEDÌ 27 GIUGNO

Finale 3°/4° posto Under 17 Femminile | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia 16.30

Finale 1°/2° posto Under 17 Femminile | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia 18.30 (diretta DAZN)