Dopo aver lasciato l'Inter a fine contratto, Anna Bjork Kristjánsdóttir ha deciso di tornare in patria, in Islanda. Il difensore centrale ha infatti firmato un nuovo contratto con il Valur femminile, squadra della città di Reykjavík, che ne ha annunciato oggi l'acquisto dopo le due stagioni vissute a Milano in maglia nerazzurra.