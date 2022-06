Non è bastato il 2-1 dell'andata alla Primavera dell'Inter Women di Marco Mandelli per garantirsi la conquista delle finali per lo Scudetto: la Fiorentina ha riagguantato il risultato nella gara di ritorno dei quarti di finale e sarà protagonista delle semifinali di Tirrenia in programma venerdì. Le gigliate chiudono il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie alla doppietta di Martina Sechi. L’Inter accorcia le distanze all’inizio della ripresa con Gaia Lonati e al 90esimo hanno anche la grande occasione di gelare le avversarie con un calcio di rigore che però viene neutralizzato dall'estremo viola Bartalini. La Fiorentina passa in virtù della migliore posizione in classifica.