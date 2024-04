"Questa partita è sicuramente molto importante per noi. Dopo un periodo di riposo, le ragazze non vedono l’ora di scendere in campo: è la mentalità giusta per affrontare questa sfida". Lo assicura Gianpiero Piovani, allenatore del Sassuolo femminile, in vista della sfida contro l'Inter Women.

Il tecnico neroverde si sofferma poi sul valore della squadra di Rita Guarino: "Sappiamo bene di affrontare un avversario che sta vivendo un momento davvero positivo. Nonostante la sconfitta contro la Roma, dove ritengo non meritassero di perdere, hanno dimostrato la loro forza vincendo contro la Fiorentina e pareggiando contro la Juventus. È una squadra in salute e dobbiamo giocare una partita perfetta per portare a casa un risultato positivo, che è ciò a cui aspiriamo".