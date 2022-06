Andressa Alves, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista a FIFA+, parlando del campionato di Serie A in chiave giallorossa, ma facendo riferimento anche alle altre formazioni competitive del torneo: "Penso che la squadra sia maturata così tanto rispetto alla stagione precedente - ha detto, come ripreso da Vocegiallorossa -. Il club ha fatto grandi acquisti che hanno contribuito molto a farci arrivare seconde ed essere in grado di segnare molti gol. Il nostro obiettivo era qualificarci per la Champions League. Il campionato italiano è molto competitivo, con squadre del calibro di Juventus, Milan, Inter e Fiorentina. È stato un traguardo molto importante", ha concluso la brasiliana.