A qualche minuto dal fischio d'inizio di Inter-Sassuolo di Coppa Italia Femminile, il tecnico delle Inter Women, Gianpiero Piovani ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Ci teniamo molto a questa Coppa Italia anche perché questa sera cambiamo nove undicesimi della formazione schierata domenica con la Roma, ed è un'occasione importante di vedere chi ha giocato fin qui un po' meno. Ma sono certo che le ragazze faranno bene perché si stanno allenando molto bene e i buoni risultati ottenuti non sono solo merito di chi gioca ma soprattutto di chi non gioca. Voglio sottolinearlo perché si sta creando qualcosa di bello, c'è molta empatia tra loro, noi dello staff... E speriamo si possa mantenere anche nel futuro", ha detto l'allenatore nerazzurro.

L'Inter sta avendo buoni risultati, come si gestisce questa euforia prima di una partita che sembra semplice ma non lo è?

"Hai detto la cosa giusta, è molto importante lavorare sulla testa delle giocatrici, anche se non è necessario perché loro sono molto avanti sotto questo punto di vista anche perché in campo fanno ciò che gli chiedo di fare quindi c'è poco su cui lavorare anche se logicamente lavoriamo quotidianamente anche a livello psicologico per cercare di far fare in ogni partita uno step in più".