A segno ieri nella partita di campionato contro la Fiorentina, Sofie Junge Pedersen, nuova centrocampista dell'Inter Women, si racconta per il Matchday Programme di Inter-Benfica. Questo il pensiero della danese ex Juventus: "Indossare la maglia nerazzurra significa avere sempre quella voglia di vincere tutte le partite, avere ambizioni e lavorare duro ogni giorno per realizzarle. Sono determinata e lavoro sempre per migliorarmi. In campo cerco sempre di leggere il più velocemente possibile il gioco e di posizionarmi al meglio, di anticipare il passaggio e corro tanto".

Leggi il Matchday Programme di Inter-Benfica