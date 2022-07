Dopo un anno con la casacca dell'Inter, Macarena Portales, arrivata in nerazzurro lo scorso luglio, lascia le Women di Rita Guarino. È lei stessa ad annunciare la separazione con la Beneamata attraverso un lungo post social: "Oggi è il momento di dire addio a quella che è stata la mia casa per una stagione, senza dubbio un'esperienza indimenticabile, dove ho avuto l'opportunità di imparare un altro calcio e scoprire altri modi di vivere questo sport - scrive su Instagram -. Non è stata una decisione facile, ma penso che sia giunto il momento di continuare a guardare al futuro, di continuare a crescere e di sfruttare le opportunità. Prima di tutto volevo ringraziare il club e tutte le persone dello staff tecnico per aver scommesso su di me e per avermi dato l'opportunità di conoscermi ancora meglio al di fuori del mio ambiente. In secondo luogo, grazie a ciascuno delle mie compagne per avermi fatto sentire a casa sin dal primo momento, per avermi fatto imparare da voi ogni giorno e per esserci state in ogni momento di difficoltà. Una stagione fa molta strada, soprattutto per incontrare un gruppo di persone impressionante, uno spogliatoio dove prevalgono il buono e il positivo, dove nonostante abbiamo attraversato momenti difficili siamo sempre andati avanti. Grazie per avermi fatto sentire parte di questo. E infine, grazie ai tifosi, che sono stati lì, supportandoci in ogni partita. Resterà dentro di me sempre una parte nero azzurra. Grazie Inter".